Ильхам Алиев отозвал посла во Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об отзыве Эльчина Октябрь оглу Амирбекова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана во Франции, а также в Ватикане и Монако, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства также подписал распоряжение об отзыве Рахмана Сахиб оглу Мустафаева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Греции и Албании.

Другим своим распоряжением президент назначил Рахмана Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана во Франции.