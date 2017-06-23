Никол Пашинян: «Мы проигрываем Азербайджану. О какой безопасности вы говорите?»

В ходе обсуждения в армянском парламенте программы действий правительства Армении на 2017-2022 годы депутаты от оппозиции раскритиковали правительство Саргсяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Парламентариям программу представил глава кабинета министров Карен Карапетян. Программа, в частности, предусматривает пятипроцентный рост экономики, увеличение доли экспорта в ВВП до 40% против нынешних 16%, повышение минимальной заработной платы на 25% и сокращение уровня бедности на 12%.

«Эта программа правительства Армении позволит реализовать ряд реформ при формировании новой системы обороны», — заявил в ходе обсуждения глава парламентской комиссии по вопросам обороны, безопасности и внутренних дел республиканец Корюн Наапетян.

«Долгосрочные программы позволят перейти от количественных показателей оборонного бюджета к качественным. Будет повышен уровень социального обеспечения военнослужащих, а также усовершенствовано военное образование», — отметил глава комиссии, выразив надежду, что кабинет министров сформулирует четкие цели в этом направлении.

«Мы проголосуем против правительственной программы, так как это программа президента Сержа Саргсяна и республиканцев», — отметил в ходе обсуждения глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Он считает, что Саргсян несет ответственность за провалы в вопросах безопасности.

«Мы проигрываем Азербайджану в военном балансе. О какой безопасности вы говорите? О еженедельных жертвах на границе? О потерянных территориях? Эта власть исчерпала доверие общества», — подчеркнул Пашинян.