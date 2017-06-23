Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает официальный сайт главы государства.
«Сердечно поздравляю вас со священным праздником мусульман всего мира — праздником Рамазан», — говорится в поздравлении главы государства.
В своем поздравлении Ильхам Алиев отмечает, что месяц Рамазан, в котором был ниспослан Священный Коран, являющийся сокровищницей божественной мудрости, просветляет души и мышление человека, призывает его к миру, единству, нравственной чистоте.