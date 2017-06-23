Принцессы из Абу-Даби приговорены к условным срокам и штрафам

В Брюсселе восемь принцесс из Абу-Даби приговорены к условным срокам и штрафам по обвинению в торговле людьми и унижающем достоинство обращении со своими слугами. Как отмечает Reuters, принцессы принадлежат к правящей семье Абу-Даби Аль-Нахайан.

Следствие по делу началось около десяти лет назад, когда одна из служанок убежала из отеля и пожаловалась полиции.

Сегодня, 23 июня, суд вынес приговор, согласно которому королевские особы получили 15 месяцев условно. По обвинениям в жестоком обращении они были оправданы, тем не менее принцессы должны выплатить штраф в размере 165 000 евро.

Самих принцесс на суде не было.