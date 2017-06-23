Джонни Депп попал в поле зрения Секретной службы США

Секретная служба США, одной из задач которой является охрана президента Дональда Трампа, внимательно отслеживает всю информацию о возможных угрозах жизни главы Белого дома, появляющуюся в прессе и соцсетях. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, об этом говорится в поступившем к ней заявлении ведомства в ответ на просьбу прокомментировать высказывания известного американского киноактера Джонни Деппа на музыкальном фестивале в Гластонбери (Великобритания), где он упомянул об убийстве президента, передает ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем информацию по открытым источникам, в том числе и в соцсетях, и мы оцениваем возможные угрозы, — говорится в заявлении Секретной службы. — По соображениям безопасности мы не можем обсуждать конкретно или в общем плане средства и методы, используемые нами при выполнении задач по охране».

В ходе встречи со зрителями в Гластонбери после упоминания имени Трампа Депп задал провокационный вопрос: «А когда в последний раз актер убивал президента?» «Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я лгу, чтобы зарабатывать на жизнь», — добавил он.

Вероятно, Депп имел в виду убийство 16-го президента США Авраама Линкольна 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле «Наш американский кузен». Линкольн был ранен выстрелом в голову из пистолета актером Джоном Уилксом Бутом.