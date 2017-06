Командование вооруженных сил США в Европе опубликовало на своем сайте фотографии сближения российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U, сообщает Lenta.

В командовании отметили, что перехват состоялся 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтикой, и оценили его как «небезопасный».

RC-135U flying in international airspace over Baltic Sea was intercepted by a Russian SU-27 Flanker June 19. Unsafe. https://t.co/NFvvnzJOKf pic.twitter.com/9MLLrwggqx