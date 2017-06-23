Известный банковский эксперт, юрист Акрам Гасанов сегодня был вызван в антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщил haqqin.az сам Акрам Гасанов, сегодня состоялось заседание комитета кредиторов Bank Standard, в котором он принимал участие.

«Отсюда я пойду в антикоррупционное управление, меня вызвали по жалобе Палаты по надзору за финансовыми рынками», — сообщил Гасанов.

Причина, как отмечает эксперт, — публикации в прессе. Сам юрист пообещал держать нас в курсе происходящего.