МИД о посещении российскими туристами оккупированного Кельбаджара

В последние дни в социальных сетях распространяются видеокадры с российскими туристами, посетившими оккупированный Кельбаджарский район Азербайджана. Как свидетельствует видео, путешественники из России, разъезжая на мотоциклах, знакомятся с достопримечательностями и природой региона. Кадры сопровождаются музыкальным треком, составленным из армянских мелодий.

В связи с очередным вопиющим нарушением международных норм, определяющих суверенность любого государства, haqqin.az обратился к официальному представителю МИД Азербайджана Хикмету Гаджиеву.

Отметив незаконность посещения иностранными гражданами оккупированных территорий суверенного Азербайджана, Хикмет Гаджиев в то же время заявил, что наше государство снимает с себя всякую ответственность за таких «путешественников» из-за рубежа, видимо, не сознающих, что находятся в прифронтовой зоне.

Пригласившая же их армянская сторона наверняка не только не побеспокоилась о безопасности «туристов», но и не осведомила их не только о неправомерности таких посещений, но и о том, какому риску подвергаются оказавшиеся вблизи фронтовой линии.

Между тем на сайте МИД РФ размещена информация, в которой отмечается нецелесообразность посещения российскими гражданами оккупированных территорий.