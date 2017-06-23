Депутат Агиль Аббас: «Я боюсь умереть и не увидеть следующего чемпионата мира»

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас, известный как ярый футбольный болельщик, высказал свой взгляд на проблемы в отечественном спорте.

Коснулся он и широко обсуждавшейся не так давно темы ухода Роберта Просинечки с поста главного тренера футбольной сборной Азербайджана.

«Мне сложно выговаривать его фамилию, — заявил Агиль Аббас, выступая в программе «Финиш» на канале CBC Sport. — Он говорит, что его «Бурсаспор» хочет, еще какой-то клуб хочет… Слушай, ну, уходи, куда хочешь!

Да, у сборной Азербайджана сейчас семь очков, она неплохо играет. С Северной Ирландией играли нормально. А в поражении я виню тренера. Он неверно построил игру. Ребята сделали все что могли. В целом можно сказать приятные слова о сборной, но что будет завтра?»

Нынешний чемпионат Азербайджана, состоящий из восьми команд, депутат назвал «первенством Баку».

«Из восьми команд только две из регионов — «Габала» и «Кяпяз». Остальные из Баку. «Сумгаит» я тоже считаю бакинской командой. Сумгаит — это бакинское село. Ну и что, что там живут 500 тысяч человек?!

Почему богатые люди Товуза не могут помочь команде родного города, чтобы та могла выступать в премьер-лиге?»

Агиль Аббас считает, что построенные в районах олимпийские спорткомплексы не взращивают должного количества спортсменов для сборных Азербайджана.

«Пусть Азад Рагимов поедет в Барду, Саатлы, другие районы и спросит у директоров олимпийских комплексов, почему там не растут спортсмены. 15 лет назад построены спорткомплексы, а кого они за эти годы воспитали?!»

Говоря о своей любви к футболу, депутат, болеющий, помимо сборной Азербайджана и «Карабаха», также за «Барселону», сборные Бразилии и Турции, заявил следующее:

«Я не боюсь умереть. Смерть ждет каждого. Но я боюсь умереть и не увидеть следующего чемпионата мира, пропустить великолепные матчи больших турниров…»