Берлускони: «В Трампе мне больше всего нравится его жена»

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони снова явил миру свое оригинальное чувство юмора, заявив, что в новом президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его жена Меланья, хотя лично он с ней не знаком, передает РИА Новости.

«В Трампе мне, я вам должен сказать, как и многим мужчинам и женщинам, больше всего нравится Меланья из-за ее красоты, обаяния и стиля», — заявил он в пятницу в эфире итальянского телеканала La7.

«Я с ней не знаком лично, но я много о ней слышал, и даже демократы в США не высказывают критики в ее адрес», — ответил 80-летний политик на вопрос, считает ли он Трампа «итальянским Берлускони».