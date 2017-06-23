Если гулять, то уж в Тбилиси. Такое утверждение, конечно, может быть встречено практически в любом городе Южного Кавказа. Но ничего не поделаешь – этот вывод следует из рейтинга международной консалтинговой компании Mercer, согласно которому столица Грузии вошла в десятку самых дешевых городов мира.

А если быть точными, в рейтинге 2017 года Тбилиси занял шестую строчку. Соседями грузинской столицы в списке оказались Блантайр (Малави) и Монтеррей (Мексика). Десятку самых привлекательных для недорогого отдыха городов замыкает, кстати, Минск, столица Беларуси.

Самым же дорогим городом в мире рейтинг объявил столицу Анголы Луанду.

Впрочем, и без этого сенсационного сообщения азербайджанские самодеятельные туристы уже несколько лет проводят свои выходные в столице Грузии, где можно недорого отдохнуть и сделать закупки впрок.

Заметим также, свое исследование Mercer проводит ежегодно на основании стоимости 200 видов сервисов и товаров, таких, как транспортные услуги, питание, одежда, товары для дома, развлечение, коммунальные тарифы, аренда недвижимости.