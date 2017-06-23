Согласно распоряжению президента Азербайджана от 19 июня 2014 года, ежегодно 25 июня отмечается как День моряка. Коллективы Морской администрации Азербайджана и ЗАО «Каспийское морское пароходство» 23 июня посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера, архитектора и основателя азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложили венки на его могилу. Также присутствующие почтили память видного ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Затем азербайджанские моряки отправились на Аллею шехидов, где почтили память шехидов, в том числе и моряков, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем моряки по случаю своего профессионального праздника провели мероприятие в актовом зале Морской администрации. После исполнения Государственного гимна на мероприятии выступили глава Государственной морской администрации Гудрат Гурбанов и глава ЗАО «Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, которые поздравили азербайджанских моряков.

В заключение мероприятия решением коллегии Государственной морской администрации за успехи в сфере морского транспорта ряд моряков был награжден почетными дипломами и нагрудными знаками. Также было принято обращение азербайджанских моряков в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.