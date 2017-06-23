Известный в узких кругах интернет-деятель, а по совместительству еще и глава туристической компании Paramount Travel club Фикрет Мамедов в очередной раз эпатировал публику. Да так, что даже многие его читатели выразили недоумение и возмущение.

Напомним, компания Ф.Мамедова, как и он сам, находится под непосредственной опекой Минкультуризма.

Человек, занимающийся туристическим бизнесом, который, по логике вещей, должен пропагандировать свою страну, называет население Азербайджана «примитивным и убогим в основной своей массе».

Не остался в стороне и азербайджанский язык, который, по словам Мамедова, язык Сиявуша Новрузова (депутат Милли Меджлиса – ред.), АзТВ, толпы, упивающейся примитивными шоу нашего телевидения, НФА, Милли Меджлиса.

«Это язык массового подхалимажа, лизоблюдства, некомпетентности, необразованности, отсталости (на нем нет прогрессивной литературы, нет научных и технических трудов и т.д.)», - продолжил Мамедов.

Он считает, что азербайджанский – это «язык тех, кто в основной своей массе своими зашоренными мозгами держится за dədə baba qaydası, не способен к самокритике и анализу».

Критиковать отсутствие качественной литературы на родном языке можно. Можно и нужно говорить о проблемах с языком у дикторов на телевидении. И высказать это можно иначе, к чему оскорблять язык? Даже подписчики Фикрета Мамедова на его странице поразились масштабам его неприязни к своей стране и своему языку.

К примеру, один из пользователей выразил абсолютное несогласие: «Язык никакого отношения к индивидуальной культуре не имеет».

Другой читатель главы турфирмы отметил, что «на каком языке говорить и где говорить, также ваше право». Но при этом, как он отмечает, Фикрету Мамедову никто не давал права вот так прилюдно поносить язык.

«Одного не пойму, откуда такая ненависть к своему народу? Живя и зарабатывая у себя на родине, Фикрет так нелестно отзывается о своем народе, языке, стране…», - написал другой пользователь фейсбука.

А вот Эльджан Бадалов задал конкретный вопрос: «Давно не видел такого неуважения к своей стране и согражданам. Наверное, в погоне за шокирующими постами вы даже не задумываетесь о смысле написанного. Фикрет, вы не поверите, какое количество азербайджанцев-дебилов разговаривает на русском языке. И, напротив, огромное количество образованнейших - азербайджаноязычные. Простите, но после вашего поста даже не знаю, к какой категории вас относить».

Ответ последовал незамедлительно. Фикрет Мамедов принялся блокировать всех несогласных или, если быть точнее, удивленных этим постом туристического деятеля. Кстати, Мамедов работал в Министерстве культуры и туризма и даже возглавлял сектор маркетинга, однако потерял свою должность, не сдав госэкзамена. И как оказалось, великий язык Низами, Гусейна Джавида, Джалила Мамедкулизаде, Микаила Мушвига оказался чужд главе туркомпании. Более того, экс-чиновник с внешностью Квазимодо, которому в детстве обрили голову, налепили овечью шкуру, после чего его голова была пронзена яркими солнечными лучами (и у которого вдобавок отняли поруганную мать - помните, как у Чингиза Айтматова! - бедный, бедный Фикрет!!!), позабыл, что великие азербайджанские ученые Юсиф Мамедалиев, Захид Халилов и многие другие писали и творили на азербайджанском языке. Манкурт, одним словом! Манкурт-Квазимодо! И обиднее всего, что это чудовище на содержании у азербайджанского государства!

Но возвращаясь к блокировке читателей Мамедова. Он сам объяснил это просто. Отвечая на вопрос пользователя Руфата Надира: «А что за манера блокировать всех несогласных?», Фикрет Мамедов прямо заявил: «Я так понял, что этому народу нравится, когда так, а не иначе. Потому со вчерашнего дня я на него "забил"… Все свои проблемы отныне решайте сами. Мне неинтересны все эти проблемы, и я не хочу их больше обсуждать. Это не та нация, за которую стоит париться».

Вот так вот считает глава азербайджанской турфирмы.

В свою очередь ученый-языковед профессор Низамеддин Шамсизаде в беседе с haqqin.az заявил, что без знания русского и английского языков в современном мире жить очень сложно: «Я сам человек, так скажем, старой, еще московской школы. И перефразируя известного русского поэта и прозаика Михаила Лермонтова, который как-то сказал, что, зная французский язык, можно объехать всю Европу, отмечу, что, зная азербайджанский, можно объехать весь Кавказ, Центральную Азию и Ближний Восток».

«Как можно назвать человека, который так пренебрежительно относится к Азербайджану, к языку своего народа? Как можно не любить свой язык, своих родителей, свою родину? Азербайджанский язык очень богат, его надо ценить. А знание других языков, повторю, очень важно в современном мире, и с этим никто не спорит», - подчеркнул Шамсизаде.

P.S. Одна из пользователей фейсбук - Севиндж Алиева написала Фикрету Мамедову следующие слова: «Мне вас жаль». Он ответил: «А мне нет».