Взрыв на рынке в Пакистане: десятки погибших

Число жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 37, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось о 25 погибших и 70 раненых.
По словам высокопоставленного чиновника, в результате взрывов погибли 37 человек, более 150 получили ранения.
Взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.
Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.