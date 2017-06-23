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Взрыв на рынке в Пакистане: десятки погибших

 

Число жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 37, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 70 раненых.

По словам высокопоставленного чиновника, в результате взрывов погибли 37 человек, более 150 получили ранения.

Взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.

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