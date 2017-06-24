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Гражданка Азербайджана убита в Нижнем Новгороде

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Нижнем Новгороде была убита гражданка Азербайджана 40-летняя Гульнар Нагиева. Как сообщил Единому информационному порталу азербайджанцев России AzRu.org исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса Роман Агаев, Гульнар Нагиева работала в одном из продуктовых магазинов Канавинского района города Нижнего Новгорода.

«По имеющимся у нас сведениям, сегодня примерно в 16:30 в продуктовый магазин, где она работала, зашли двое мужчин в нетрезвом состоянии, один из которых нанес ей 13 ножевых ранений, от которых женщина скончалась. После совершения преступления они попытались скрыться, но убийцу удалось задержать. Второго преступника, которому удалось скрыться, ищут представители правоохранительных органов. По словам очевидцев, карета скорой помощи прибыла на место преступления с опозданием», — сказал Р.Агаев.

По его словам, семья Нагиевых – добропорядочные люди, муж убитой – Нагиев Алиюсиф проживает в Нижнем Новгороде около 20 лет, воспитывает двоих сыновей, которые являются студентами Волго-Вятской медицинской академии.

«По сложившейся традиции каждый день сыновья и муж в вечерние часы ездили в магазин к Гульнар Нагиевой. По словам мужа Алиюсифа Нагиева, в этот день сын поехал к ней раньше, а он собирался следом, но, едва прибыв на место назначения, сын обнаружил истекающую кровью изрезанную мать и тут же сообщил отцу о совершенном убийстве. Алиюсиф Нагиев в ходе беседы сообщил, что будет добиваться наказания преступника по всей строгости закона, что потребует особых усилий в условиях творящегося в Нижнем Новгороде полицейского беспредела и беззакония. Он напомнил, что два года назад прямо со двора дома по месту его проживания был угнан его личный дорогостоящий автомобиль, и все эти два года он тщетно пытается доказать это и добиться справедливости», — отметил Роман Агаев, добавив, что предполагаемого убийцу на данный момент допрашивают в отделе полиции №2 Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

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