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Акция протеста в защиту азербайджанских строителей в Дагестане

Автор: Отдел информации 

Жильцы аварийных домов в Дербенте в пятницу, 23 июня, провели очередную акцию протеста перед зданием мэрии города. Жильцы жалуются на то, что сотрудники Управления по делам миграции МВД Дагестана постоянно проводят необоснованные рейды на стройплощадках Дербента, в частности, на месте строительства нового жилья для людей, чьи дома признаны ветхими и аварийными, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Кавказ. Реалии».

«Эти рейды проводятся специально. Они приходят на место строительства наших новых домов и забирают рабочих. Среди них много граждан Азербайджана. Проверяют, есть ли у них документы, и даже тех, у кого есть документы, по несколько дней держат в полиции. Стройка стоит, программа переселения срывается. Застройщики не успеют сдать дома до 1 сентября»,  рассказала порталу адвокат жильцов аварийных домов Альбина Абдулкеримова.

По словам адвоката, сотрудники Управления по делам миграции проявляют такую «бдительность» в отношении застройщиков домов для переселенцев в целях получения от них денег.

«Они знают, что застройщики не должны сорвать план сдачи домов и будут вынуждены пойти на их условия, и поэтому всячески мешают их работе»,  заявила адвокат.

А.Абдулкеримова также пояснила, что у жильцов аварийных домов есть претензии и по другим вопросам.

Для обсуждения этих вопросов и ситуации в целом 24 июня на встречу с недовольными жильцами домов должен приехать председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

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