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Гонщики «Формулы-1» жалуются на бакинский поребрик

Автор: Отдел спорта 

После аварии в пятницу в ходе свободных заездов «Формулы-1» мексиканцу Серхио Пересу из команды Force India показалось, что поребрик в восьмом повороте трассы в Баку стоило бы изменить.

Перес разбил машину в восьмом повороте (около Крепостных стен) в ходе первой тренировки. Во второй на том же месте в похожую аварию попал Джолион Палмер. Вечером на брифинге пилотов группа гонщиков обратилась к Чарли Уайтингу с просьбой изменить поребрик на апексе поворота. Руководитель гонок FIA обещал постараться удовлетворить эти требования.

«Поребрик достаточно сложный, и нам не так просто атаковать его, – цитирует Переса Motorsport. – Там достаточно узко, и мы попросили Чарли рассмотреть возможность изменить его, потому что чувствуем, что там очень легко допустить ошибку. Я думаю, он немного высоковат. Мы пожаловались Чарли во время брифинга, и теперь, думаю, он постарается что-то придумать до начала завтрашних сессий.

Он сказал, что попытается найти компромиссное решение. Не сказал, какое именно, но я думаю, что он постарается отыскать вариант».

По словам Палмера, к его аварии привела ошибка на торможении. Пилот Renault отметил, что выбрать правильную точку начала торможения на этом участке очень сложно.

«Здесь много высокоскоростных поворотов и зон серьезного торможения, но запас очень маленький, – отметил британец. – Вы можете контролировать ситуацию, и вам даже кажется, что вы проезжаете это место медленно, а потом атакуете чуть сильнее на следующем круге, и оказывается, что переборщили.

Это как на лезвии бритвы. Я ехал чуть медленно в восьмом повороте за круг до аварии, а потом попытался атаковать чуть сильнее, заблокировал колеса и приехал в стену.

Я просто попытался чуть сместить зону торможения и заблокировал колеса».

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Гонщики «Формулы-1» жалуются на бакинский поребрик
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