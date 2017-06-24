На фронте неспокойно

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (44 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёкарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района; с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.