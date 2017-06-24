Подписаться на уведомления
 

На фронте неспокойно

 

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (44 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёкарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района; с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

1044 просмотров


Старости
Тельман Исмаилов купил торговый центр у армянского миллиардера
Тельман Исмаилов купил торговый центр у армянского миллиардера и потерял его
Наша погода
Сегодня 27° / 20°
25 Июн 28° / 20°
26 Июн 28° / 19°
27 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Катар осудил попытку теракта в Саудовской Аравии
В Баку будет до 29 градусов тепла
Торнадо в США повредил два самолета «судного дня»
Оползень в Китае Десятки жертв
На фронте неспокойно
Нефть продолжает дорожать обновлено
Гонщики «Формулы-1» жалуются на бакинский поребрик
Акция протеста в защиту азербайджанских строителей в Дагестане
Землетрясение в Ленкорани
В Лондоне эвакуированы жители пяти многоэтажек угроза пожара
Цепная авария в Баку фото
Гражданка Азербайджана убита в Нижнем Новгороде
Взрыв на рынке в Пакистане: десятки погибших
Предотвращен теракт в Заповедной мечети в Мекке
Белый дом о встрече Путина и Трампа
Глава туркомпании Азербайджана: «Плевать мне на ваш Азербайджан!» куда смотрит власть?
Капитан Гурбанов вернулся из морей домой Праздник Каспия в Баку; фото
Почему азербайджанцы выбирают Тбилиси? Так, дешевизна! haqqin.az из Грузии
«Исламские боевики хотят дестабилизировать ситуацию в Азербайджане» заявление главы Антитеррора СНГ
Берлускони: «В Трампе мне больше всего нравится его жена»
Первая женщина-гондольер в Венеции стала мужчиной
Депутат Агиль Аббас: «Я боюсь умереть и не увидеть следующего чемпионата мира»
Пять человек погибли в бассейне турецкого аквапарка
МИД о посещении российскими туристами оккупированного Кельбаджара
Акрама Гасанова вызвали в Генпрокуратуру за критику банков обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться