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Оползень в Китае Десятки жертв

 

Более 100 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел в районе деревни Синьмо ранним утром. В результате удара стихии под землей оказались более 40 небольших домов.

Оползень, сошедший на деревню, также перерезал течение местной реки на участке протяженностью около двух километров. На месте ЧП работают спасатели.

29 апреля оползень сошел на село Аюу Ошской области Киргизии. Под земляной массой объемом около миллиона кубометров оказались шесть одноэтажных жилых домов, в которых, по данным местного МЧС, в тот момент находились 24 человека. Все они погибли.

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