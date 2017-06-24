В Баку будет до 29 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Северный ветер сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 25-30, в Баку ночью – 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков.
Температура воздуха составит ночью - 15-20, днем - 28-32, в горах ночью - 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.