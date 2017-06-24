Катар осудил попытку теракта в Саудовской Аравии

МИД Катара назвал предотвращенную в Мекке попытку теракта у главной святыни всех мусульман мира — Заповедной мечети издевательством над чувствами миллионов мусульман.

Службы безопасности Саудовской Аравии в пятницу вечером ликвидировали террориста, который готовил нападение на мечеть. Предполагаемый террорист был блокирован в жилом здании и после перестрелки с силовиками подорвал его. Пострадали шесть иностранцев и пять правоохранителей. Пять человек задержаны.

Саудовское МВД заявило, что подготовкой теракта в Мекке занимались за рубежом, а его целью была дестабилизация безопасности и стабильности в стране.

"Это вероломное нападение на исламские святыни и издевательство над чувствами миллионов мусульман", — цитирует портал "Радар" заявление МИД Катара.