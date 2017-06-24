Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов дал интервью популярному американскому радиоведущему Джону Батчелору в рамках его передачи The John Batchelor Show.

Как отметил Джон Батчелор в начале передачи, большим сюрпризом для американской общественности стало согласие посла Азербайджана в США Элина Сулейманова принять в посольстве одного из ведущих американского сатирического телеканала Comedy Central Джима Джефриза. По оценке американских экспертов, Элин Сулейманов пошел на очень большой риск. Но риск оправдал себя.

Как сказал в эфире Батчелор, Comedy Central известен своим специфическим отношением к институтам государственной власти, и со стороны посла было большим мужеством пригласить представителя канала посетить Посольство Азербайджана в Вашингтоне.

На это посол Сулейманов ответил, что приглашение действительно было своеобразным вызовом, учитывая репутацию Comedy Central, но было и очень весело: «Мы получили большое удовольствие от беседы. Джим — очень интересный человек. Было приятно принимать его у нас».

Джон Батчелор отметил, что удивительно, как Джим решил обратиться именно к Азербайджану. При этом он (Джим) объяснил, что Азербайджан окружен несколькими проблемными странами. По мнению Батчелора, было впечатляющим, что Comedy Central сделал на этом упор.

«Каждая шутка несет в себе зерно истины, — ответил на это азербайджанский посол. — В ходе беседы я объяснил, что мы на самом деле находимся в проблемном окружении. Однако мы пытаемся построить лучшие отношения со всеми нашими соседями. Будем надеяться, что и с нашим соседом Арменией мы когда-нибудь начнем мирные переговоры».

Ведущий отметил, что Азербайджан имеет хорошие отношения со всеми соседями, кроме Армении, но многие из соседей все равно проблемные — Иран, Турция, Россия… При этом Азербайджан находится на пересечении трубопроводов и намечающегося международного железнодорожного пути.

Батчелор также отметил визит в Баку председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, после которого, выступая перед сенатским комитетом, он особо отметил роль Азербайджана в военных поставках в Афганистан.

«Это ключевая часть того, что называется северной распределительной сетью, — отметил по данному поводу Элин Сулейманов. — Она служит задаче доставки грузов в Афганистан и из него. Начиная с 11 сентября 2001 года Азербайджан является активным и надежным партнером США. Вот почему мы наладили отличные отношения с Транспортным командованием вооруженных сил США. Более того, одна из ключевых авиакомпаний, которая наряду с ВВС США и НАТО выполняет полеты в Афганистан, — это азербайджанская транспортная авиакомпания Silk Way Airlines. Около 40 процентов трафика северной распределительной сети идет через Азербайджан. И я думаю, что он может увеличиться. Азербайджан находится в середине Великого Шелкового пути. У нас развитая инфраструктура: аэропорт, наземные службы, мультимодульные варианты доставки грузов. Мы очень благодарны генералу Данфорду, что он поднял этот вопрос».

В свою очередь Джон Батчелор подчеркнул, что сегодня все это имеет особую роль, так как, если в 2001-2003 годах Россия открыла для США свое воздушное пространство, то теперь в связи с новой «холодной войной», конфликтами вокруг Сирии, Украины и Прибалтики это невозможно.

«Вы были когда-то республикой в составе СССР, а теперь вы независимое государство. Все здесь напичкано скрытым смыслом и иронией. Россия больше не помогает США, как когда-то, хотя конфликт в Афганистане остается крайне острым. Поэтому меня поразил тот факт, что в ходе своего визита в Баку генерал Данфорд не только обсуждал воздушный мост через вашу страну, но и провел встречу со своим российским коллегой генералом Герасимовым. Они выбрали Баку в качестве нейтрального места. Для меня это имеет большое значение, так как нам нужны подобные нейтральные площадки, в то время как этот конфликт усиливается. В Сирии, например, он очень острый».

Посол Сулейманов в своем ответе подтвердил данную информацию, отметив, что встреча Данфорда с Герасимовым стала первой встречей подобного рода после начала деятельности новой американской администрации: «Эта встреча прошла в Баку, потому что Азербайджан является надежным партнером США и одновременно имеет хорошие рабочие отношения с Россией. Обе стороны чувствовали себя комфортно в нашей столице. Они знали, что принимающая сторона будет весьма гостеприимна, конструктивна и организует плодотворную дискуссию. Вы правы, что нам нужны площадки, где люди могли бы встречаться, обсуждать те или иные вопросы… И не только военные.

Баку — это удобная площадка для дискуссий по поводу Шелкового пути, межкультурного и межцивилизационного диалога. В этом году в Азербайджане прошли Исламские игры солидарности, а в следующий уик-энд пройдет Гран-при «Формулы-1»… Я надеюсь, что Азербайджан может помочь в обсуждении более значимых вопросов. Например, по вопросу Ближнего Востока, где существующие сейчас противоречия расшатывают региональное сотрудничество. Мы могли бы помочь, организовав встречу, собрав заинтересованные стороны вместе».

Ведущий в своем комментарии отметил важность того, что российские военные посчитали Азербайджан нейтральной площадкой для своих встреч, несмотря на поддержку официальным Баку американских действий в Афганистане. По мнению Батчелора, это могло бы помочь в вопросе разрешения сирийской проблемы, где сторонам необходимо сесть за стол переговоров, а Баку всегда занимал в этом вопросе нейтральную позицию.

«Не только в вопросе Сирии, — заявил в ответ Элин Сулейманов, — но и в вопросе Афганистана, Ирака. Здесь требуется дополнительное пояснение — почему Азербайджан… Это является результатом долгосрочной политики президента Ильхама Алиева по обеспечению независимости нашей страны. Мы все это время говорили, что хотим быть партнерами со всеми и ни с кем не хотим враждовать. Мы независимая страна, сконцентрированная на своих собственных интересах. И таким образом мы можем работать со всеми нашими партнерами и не работать против кого-то по идеологическим соображениям. Это выгода от независимости, которая сегодня окупается.

Я счастлив сообщить, что не только США видят Азербайджан своим партнером, что для меня особенно важно как послу в этой стране, но и Российская Федерация, другие соседи также признают Азербайджан независимым и нейтральным партнером, который может помочь в организации встреч и обсуждений тех или иных насущных вопросов».

Завершая радиопередачу, ведущий отметил, что после своего появления в эфире Comedy Central посол Элин Сулейманов может вернуться к задаче налаживания, если и не мира, то диалога в весьма проблемном регионе. По словам Батчелора, этот регион Ближний Восток, но Южный Кавказ может стать ключом к успеху.