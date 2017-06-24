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Посол Азербайджана в США пошел на риск они о нас

Автор: Отдел информации 

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов дал интервью популярному американскому радиоведущему Джону Батчелору в рамках его передачи The John Batchelor Show.

Как отметил Джон Батчелор в начале передачи, большим сюрпризом для американской общественности стало согласие посла Азербайджана в США Элина Сулейманова принять в посольстве одного из ведущих американского сатирического телеканала Comedy Central Джима Джефриза. По оценке американских экспертов, Элин Сулейманов пошел на очень большой риск. Но риск оправдал себя.

Как сказал в эфире Батчелор, Comedy Central известен своим специфическим отношением к институтам государственной власти, и со стороны посла было большим мужеством пригласить представителя канала посетить Посольство Азербайджана в Вашингтоне.

Элин Сулейманов

На это посол Сулейманов ответил, что приглашение действительно было своеобразным вызовом, учитывая репутацию Comedy Central, но было и очень весело: «Мы получили большое удовольствие от беседы. Джим  очень интересный человек. Было приятно принимать его у нас».

Джон Батчелор отметил, что удивительно, как Джим решил обратиться именно к Азербайджану. При этом он (Джим) объяснил, что Азербайджан окружен несколькими проблемными странами. По мнению Батчелора, было впечатляющим, что Comedy Central сделал на этом упор.

«Каждая шутка несет в себе зерно истины,  ответил на это азербайджанский посол.  В ходе беседы я объяснил, что мы на самом деле находимся в проблемном окружении. Однако мы пытаемся построить лучшие отношения со всеми нашими соседями. Будем надеяться, что и с нашим соседом Арменией мы когда-нибудь начнем мирные переговоры».

Ведущий отметил, что Азербайджан имеет хорошие отношения со всеми соседями, кроме Армении, но многие из соседей все равно проблемные  Иран, Турция, Россия… При этом Азербайджан находится на пересечении трубопроводов и намечающегося международного железнодорожного пути.

Батчелор также отметил визит в Баку председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, после которого, выступая перед сенатским комитетом, он особо отметил роль Азербайджана в военных поставках в Афганистан.

«Это ключевая часть того, что называется северной распределительной сетью,  отметил по данному поводу Элин Сулейманов.  Она служит задаче доставки грузов в Афганистан и из него. Начиная с 11 сентября 2001 года Азербайджан является активным и надежным партнером США. Вот почему мы наладили отличные отношения с Транспортным командованием вооруженных сил США. Более того, одна из ключевых авиакомпаний, которая наряду с ВВС США и НАТО выполняет полеты в Афганистан,  это азербайджанская транспортная авиакомпания Silk Way Airlines. Около 40 процентов трафика северной распределительной сети идет через Азербайджан. И я думаю, что он может увеличиться. Азербайджан находится в середине Великого Шелкового пути. У нас развитая инфраструктура: аэропорт, наземные службы, мультимодульные варианты доставки грузов. Мы очень благодарны генералу Данфорду, что он поднял этот вопрос».

В свою очередь Джон Батчелор подчеркнул, что сегодня все это имеет особую роль, так как, если в 2001-2003 годах Россия открыла для США свое воздушное пространство, то теперь в связи с новой «холодной войной», конфликтами вокруг Сирии, Украины и Прибалтики это невозможно.

«Вы были когда-то республикой в составе СССР, а теперь вы независимое государство. Все здесь напичкано скрытым смыслом и иронией. Россия больше не помогает США, как когда-то, хотя конфликт в Афганистане остается крайне острым. Поэтому меня поразил тот факт, что в ходе своего визита в Баку генерал Данфорд не только обсуждал воздушный мост через вашу страну, но и провел встречу со своим российским коллегой генералом Герасимовым. Они выбрали Баку в качестве нейтрального места. Для меня это имеет большое значение, так как нам нужны подобные нейтральные площадки, в то время как этот конфликт усиливается. В Сирии, например, он очень острый».

Посол Сулейманов в своем ответе подтвердил данную информацию, отметив, что встреча Данфорда с Герасимовым стала первой встречей подобного рода после начала деятельности новой американской администрации: «Эта встреча прошла в Баку, потому что Азербайджан является надежным партнером США и одновременно имеет хорошие рабочие отношения с Россией. Обе стороны чувствовали себя комфортно в нашей столице. Они знали, что принимающая сторона будет весьма гостеприимна, конструктивна и организует плодотворную дискуссию. Вы правы, что нам нужны площадки, где люди могли бы встречаться, обсуждать те или иные вопросы… И не только военные.

Баку  это удобная площадка для дискуссий по поводу Шелкового пути, межкультурного и межцивилизационного диалога. В этом году в Азербайджане прошли Исламские игры солидарности, а в следующий уик-энд пройдет Гран-при «Формулы-1»… Я надеюсь, что Азербайджан может помочь в обсуждении более значимых вопросов. Например, по вопросу Ближнего Востока, где существующие сейчас противоречия расшатывают региональное сотрудничество. Мы могли бы помочь, организовав встречу, собрав заинтересованные стороны вместе».

Ведущий в своем комментарии отметил важность того, что российские военные посчитали Азербайджан нейтральной площадкой для своих встреч, несмотря на поддержку официальным Баку американских действий в Афганистане. По мнению Батчелора, это могло бы помочь в вопросе разрешения сирийской проблемы, где сторонам необходимо сесть за стол переговоров, а Баку всегда занимал в этом вопросе нейтральную позицию.

«Не только в вопросе Сирии, — заявил в ответ Элин Сулейманов, — но и в вопросе Афганистана, Ирака. Здесь требуется дополнительное пояснение — почему Азербайджан… Это является результатом долгосрочной политики президента Ильхама Алиева по обеспечению независимости нашей страны. Мы все это время говорили, что хотим быть партнерами со всеми и ни с кем не хотим враждовать. Мы независимая страна, сконцентрированная на своих собственных интересах. И таким образом мы можем работать со всеми нашими партнерами и не работать против кого-то по идеологическим соображениям. Это выгода от независимости, которая сегодня окупается.

Я счастлив сообщить, что не только США видят Азербайджан своим партнером, что для меня особенно важно как послу в этой стране, но и Российская Федерация, другие соседи также признают Азербайджан независимым и нейтральным партнером, который может помочь в организации встреч и обсуждений тех или иных насущных вопросов».

Завершая радиопередачу, ведущий отметил, что после своего появления в эфире Comedy Central посол Элин Сулейманов может вернуться к задаче налаживания, если и не мира, то диалога в весьма проблемном регионе. По словам Батчелора, этот регион Ближний Восток, но Южный Кавказ может стать ключом к успеху.

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