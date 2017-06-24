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В США полицейский застрелил подростка из-за собаки

 

В США сотрудник полиции смертельно ранил подростка, защищаясь от его собаки бойцовой породы, сообщает CBS Los Angeles.

По данным телеканала, полицейские приехали проверить дом, в котором происходила вечеринка. После того как собака укусила одного из них за ногу, сотрудники полиции открыли стрельбу.

Подросток вышел из-за здания, которое было рядом с местом стрельбы, после чего в него попала одна из отскочивших пуль.

Собаку отправили к ветеринару и усыпили. Подробности произошедшего устанавливаются.

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