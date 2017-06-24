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Moody’s впервые повысило кредитный рейтинг Греции‍

 

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Греции с Caa3 до Caa2. Также улучшен прогноз до «положительного» со «стабильного», говорится в сообщении агентства.

Аналитики посчитали возможным повысить рейтинг благодаря ряду обстоятельств. Среди прочих причин Moody’s отметило намечающиеся признаки стабилизации экономики страны и успешное согласование получения Афинами в ближайшие дни третьего транша помощи в размере 8,5 миллиарда евро.

2 мая Греция и ее иностранные кредиторы достигли договоренности по пакету реформ, предусматривающих оказание финансовой помощи. Соглашение включает в себя изменения в сфере труда и энергетики, а также сокращение пенсий и повышение налогов. Оно знаменует собой веху в переговорах между сторонами, начавшихся в октябре прошлого года.

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