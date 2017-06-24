Между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.

Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника.

Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

Также отмечается, что в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана, который отмечается 26 июня, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в числе первых направил поздравительное письмо на имя министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.



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