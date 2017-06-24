Сотрудник SOCAR купил самые дорогие квартиры в Майами

Гендиректор государственной компании Азербайджана приобрел в Майами две квартиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом пишет издание The Real Deal, специализирующееся на недвижимости в штате Флорида.

Ссылаясь на реестр купли-продажи недвижимости штата, издание отмечает, что гендиректор азербайджанской государственной компании BOS Shelf Ихтияр Ахундов купил блок квартир №2802/2004, расположенных на 40-м этаже элитного комплекса The Setai Condo Miami Beach. Данный комплекс находится напротив известного пляжа Miami Beach.

Сообщается, что квартиры обошлись Ихтияру Ахундову в 5,5 миллиона долларов.

The Setai Condo Miami Beach построен в 2004 году, здесь самые элитные и дорогие квартиры в Майами. Рядом с комплексом расположен известный Setai Hotel.

Издание напоминает, что Ихтияр Ахундов управляет ООО BOS Shelf, которое занимается строительством морских нефтегазовых платформ. Компания является «дочкой» SOCAR.

Ихтияр Ахундов приобрел эти квартиры у Setai LLC. Квартира общей площадью в 1254 квадратных фута имеет три спальные комнаты. Каждый квадратный фут был продан за 2336 долларов. В прошлом году рыночная стоимость квартиры оценивалась в 7,95 миллиона долларов. Тогда же квартира была продана агентом по недвижимости Дугласом Элиманом некой Элой Карменейте за 6,9 миллиона долларов. Позже Ихтияр Ахундов приобрел ее на 30% дешевле.

Но это не единственная квартира, приобретенная азербайджанским чиновником-управленцем в этом здании. Согласно данным реестра, Ихтияр Ахундов является владельцем еще одной квартиры на 32-м этаже The Setai Condo Miami Beach площадью в 1213 квадратных футов. Он приобрел ее в 2015 году за 3 миллиона долларов.

The Setai Condo Miami Beach является самым элитным жилым комплексом в Майами. В начале этого года российский олигарх, президент группы компаний ОНЭКСИМ Олег Байбаков приобрел там пентхауз за 12 миллионов долларов. К слову, Байбаков также является уроженцем Баку.

Отметим, что ООО BOS Shelf создано на основе Бакинского завода глубоководных оснований, построенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. На заводе ведется строительство больших морских платформ для нефтегазовых проектов Азербайджана.

На сайте ООО BOS Shelf указано, что его основными пайщиками являются SOCAR и компания Star Gulf FZCO, зарегистрированная в ОАЭ.