Подписаться на уведомления
 

Авария за аварией во второй день «Формулы» в Баку Гонка остановлена досрочно; видео; обновлено 13:15

Автор: Отдел спорта 

Победителем первой основной гонки «Формулы-2» стал монегаск Шарль Леклер из «Премы».

После аварии Шона Гелаэля, в которой невольно приняли участие и другие гонщики, гонка была остановлена и не была продолжена.

Второе место занял голландец Ник Де Врис из «Рапакса», третье – канадец Николас Латифи из DAMS.

Награды призерам вручали глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, олимпийский чемпион Намик Абдуллаев и заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов.

Завтра состоится вторая гонка "Формулы-2".

*    *     *

На 26-м круге произошла авария с участием индонезийца Шона Гелаэля из команды «Пертамина Арден».

Он не справился с управлением на сложном участке около крепостных стен.



*    *    *

В Баку проходит первая основная гонка соревнований «Формулы-2». Уже на старте с дистанции сошел венесуэлец Джонни Джекотто из команды «Рапакс».

Чуть позже итальянец Антонио Фуоко из команды «Према», пытаясь обогнать испанца Серхио Канамазаса, столкнулся с ним и тоже завершил выступление.

Затем неудача на бакинской трассе поджидала малазийца Набиля Джеффри из «Тридента» и швейцарца Луи Делетраса из Racing Engineering.

Таким образом, к 14-му кругу из 20 участников на трассе остались 16 пилотов.

*     *     *

В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2. В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.

Отметим, что вчера по итогам квалификации поул-позицию четвертый раз подряд выиграл пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк. Со второй позиции стартует пилот ART Grand Prix Нобухару Мацушито, с третьей  Николас Латифи из Dams.

В настоящее время в чемпионате FIA Formula-2 лидирует Леклерк с 81 очком, второе место у отстающего от него на три очка пилота Dams Оливера Роуланда, третье  у представителя Russian Time Артема Маркелова с 60 очками.

В гонке конструкторов лидерство удерживает Russian Time со 116 очками, за ней следуют Dams (102 очка) и Art Grand Prix (85 очков).

2454 просмотров


Старости
Тельман Исмаилов купил торговый центр у армянского миллиардера
Тельман Исмаилов купил торговый центр у армянского миллиардера и потерял его
Наша погода
Сегодня 28° / 20°
25 Июн 28° / 20°
26 Июн 28° / 19°
27 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Дочь Трампа вызвали в суд
Хэмилтон пожаловался на проблемы с шинами в Баку
Авария за аварией во второй день «Формулы» в Баку Гонка остановлена досрочно; видео; обновлено 13:15
Сотрудник SOCAR купил самые дорогие квартиры в Майами
Новые поставки вооружения России в Азербайджан фото; видео
Эльчин Амирбеков назначен помощником Мехрибан Алиевой
В Армении перевернулся автобус с солдатами много пострадавших
Moody’s впервые повысило кредитный рейтинг Греции‍
В США полицейский застрелил подростка из-за собаки
Тяжелая авария в Бейлагане есть погибший
Посол Азербайджана в США пошел на риск они о нас
Сторонники Мадуро атаковали парламент Венесуэлы
Катар осудил попытку теракта в Саудовской Аравии
В Баку будет до 29 градусов тепла
Торнадо в США повредил два самолета «судного дня»
Оползень в Китае Десятки жертв
На фронте неспокойно
Нефть продолжает дорожать обновлено
Гонщики «Формулы-1» жалуются на бакинский поребрик
Акция протеста в защиту азербайджанских строителей в Дагестане
Землетрясение в Ленкорани
В Лондоне эвакуированы жители пяти многоэтажек угроза пожара
Цепная авария в Баку фото
Гражданка Азербайджана убита в Нижнем Новгороде
Взрыв на рынке в Пакистане: десятки погибших
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться