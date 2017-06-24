Победителем первой основной гонки «Формулы-2» стал монегаск Шарль Леклер из «Премы».

После аварии Шона Гелаэля, в которой невольно приняли участие и другие гонщики, гонка была остановлена и не была продолжена.

Второе место занял голландец Ник Де Врис из «Рапакса», третье – канадец Николас Латифи из DAMS.

Награды призерам вручали глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, олимпийский чемпион Намик Абдуллаев и заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов.

Завтра состоится вторая гонка "Формулы-2".

* * *

На 26-м круге произошла авария с участием индонезийца Шона Гелаэля из команды «Пертамина Арден».

Он не справился с управлением на сложном участке около крепостных стен.







* * *

В Баку проходит первая основная гонка соревнований «Формулы-2». Уже на старте с дистанции сошел венесуэлец Джонни Джекотто из команды «Рапакс».

Чуть позже итальянец Антонио Фуоко из команды «Према», пытаясь обогнать испанца Серхио Канамазаса, столкнулся с ним и тоже завершил выступление.

Затем неудача на бакинской трассе поджидала малазийца Набиля Джеффри из «Тридента» и швейцарца Луи Делетраса из Racing Engineering.

Таким образом, к 14-му кругу из 20 участников на трассе остались 16 пилотов.

* * *

В субботу в Баку стартовала первая гонка в классе FIA Formula-2. В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков.



Отметим, что вчера по итогам квалификации поул-позицию четвертый раз подряд выиграл пилот команды Prema Racing Шарль Леклерк. Со второй позиции стартует пилот ART Grand Prix Нобухару Мацушито, с третьей — Николас Латифи из Dams.

В настоящее время в чемпионате FIA Formula-2 лидирует Леклерк с 81 очком, второе место у отстающего от него на три очка пилота Dams Оливера Роуланда, третье — у представителя Russian Time Артема Маркелова с 60 очками.

В гонке конструкторов лидерство удерживает Russian Time со 116 очками, за ней следуют Dams (102 очка) и Art Grand Prix (85 очков).