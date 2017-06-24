Хэмилтон пожаловался на проблемы с шинами в Баку

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о проблеме с шинами Pirelli на трассе в Баку.

«Сцепление очень плохое. Думаю, все команды испытывают проблемы с тем, чтобы заставить шины работать. Возможно, Ferrari и Red Bull немного легче, но в целом от этого страдают все.

Эти шины очень жесткие, слишком жесткие. Мы приезжаем в очень теплую страну, температура трассы доходит до 50 градусов, а шины «софт» и «суперсофт» все равно не работают. Это бессмысленно. Как будто мы ездим на резине «хард» и «экстра-хард». Здесь очень сложно вернуть шины в рабочее температурное окно. Это какой-то кошмар», — цитирует Хэмилтона Autosport.