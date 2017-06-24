Дочь Трампа вызвали в суд

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает Bloomberg.

По постановлению районного суда Манхэттена, она должна явиться на слушания до конца октября текущего года. Показания ей разрешили дать не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, где она проживает в настоящее время.

Обвинения в плагиате прозвучали в адрес дочери Трампа весной 2016 года. Представители марки Aquazzura посчитали, что Иванка при создании собственной линейки туфель скопировала дизайн одной из моделей обуви. Речь идет о босоножках на высоком каблуке стоимостью более 780 долларов. По словам представителей марки, Иванка сделала такую же обувь, только намного дешевле — за 150 долларов.