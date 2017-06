Пилоты команды «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен поупражнялись в знании азербайджанского языка.

На видео Феттель предлагает финну прочитать приветствие на азербайджанском — перевод фразы Let`s send a greeting to all our fans («Давайте поприветствуем всех наших фанатов»), опубликованной на странице «Феррари» в социальной сети.

Автоматический перевод фразы с английского на азербайджанский получился неграмотным, но Феттель и Райкконен этого, естественно, не поняли. В итоге финский гонщик с трудом, но все же прочитал предложенный ему товарищем по команде текст.