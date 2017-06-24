Путин: «Моя работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой»

Президент России Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой, и пожелал счастья и благополучия российским нелегальным разведчикам, работающим в настоящее время.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — сказал Путин ведущему телеканалу «Россия 1» Сергею Брилеву. Слова главы государства приведены на сайте «Вести.ru».

По словам Путина, разведчики-нелегалы — «люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это без всякого преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — отметил глава государства.

Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.