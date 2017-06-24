Победителем по итогам третьей сессии свободных заездов «Формулы-1» стал финн Валттери Боттас из команды «Мерседес».

Второе место у Кими Райкконена («Феррари»), третье занял Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Макс Ферстаппен, который был лучшим в пятницу, испытывал проблемы с болидом и сошел с дистанции досрочно.

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В Баку началась третья сессия свободных заездов «Формулы-1».

Очередная неприятность случилась с пилотом «Рено» Джолионом Палмером. Вчера британец врезался в барьеры около Крепостных стен, а сегодня его болид загорелся.

После третьей сессии свободных заездов состоится квалификация. Она стартует в 17:00. По итогам квалификационной гонки определятся позиции участников на завтрашнем основном соревновании Гран-при Азербайджана.