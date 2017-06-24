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В Мингячевире затоплены более сотни домов фото

 

В Мингячевире ливень вместе с сильным ветром нанес серьезный урон населенным пунктам. 

Как передает Report, в жилом массиве Гюнешли затоплены более сотни жилых домов, погибло большое количество домашней птицы.

Дома и дворы жильцов заполнены водой, илом и грязью, дороги стали непроходимыми. Сейчас на 13-й, 14-й и 15-й улицах массива устраняются последствия селя. На территорию привлечено большое количество техники.

Эксперты связывают тяжесть последствий с техническими недочетами, допущенными при прокладке канала, снабжающего село Хаварлы водой.

Определенные места канала не были закреплены должным образом, некоторые трубы остались незакрытыми, не установлены шлюзы в требуемых местах.

 

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