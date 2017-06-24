Детали сорвавшейся атаки на Саудовскую Аравию

Группа террористов, которая была обезврежена в пятницу вечером силами безопасности Саудовской Аравии в городах Мекка и Джидда, планировала устроить взрыв среди верующих во дворе мечети Аль-Харам (Заповедной мечети) в Мекке, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По его информации, МВД располагало данными о готовящемся теракте и следила за подозреваемыми на протяжении многих месяцев.

В пятницу официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки сообщил, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов на три объекта: один — в Джидде и два — в Мекке, один из которых — Заповедная мечеть в Мекке.

В результате рейда сил безопасности удалось задержать пять человек, в том числе женщину. Все они саудовские подданные. В настоящее время их допрашивают следователи.