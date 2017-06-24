Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов

МИД Японии выразил протест Китаю в связи с появлением его кораблей в своих территориальных водах около спорных с КНР островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщила телекомпания NHK.

Утром в субботу четыре корабля береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии около спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) и находились в них два часа, несмотря на призывы японской службы безопасности на море покинуть акваторию.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги передал протест своей страны через посольство Китая в Японии по телефону.

"Острова Сенкаку являются исконной территорией Японии. Вторжение в территориальные воды нарушает суверенитет Японии и совершенно неприемлемо", — приводит слова заявления телекомпания.