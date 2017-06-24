Один из самых популярных актеров Украины, лидер команды «Студия 95», выпускающей юмористические передачи на украинском ТВ, Владимир Зеленский находится в отпуске в Азербайджане. Однако времени он не теряет и здесь.

Зеленский отыскал в Азербайджане населенный пункт под названием Вандам и сделал небольшую фотосессию.

Фотографию Владимир Зеленский разместил на своей странице в Instagram.

«Я с друзьями в деревне Вандама) я думаю он не в курсе) вот это переговоры!!!» — подписал снимок актер.

«Увы, шпагат не дотянут) надо тренить!» , «Какие же вы прикольные» , «Мальчишки разминаются!» , «Веселые ребята» , — прокомментировали фото подписчики шоумена.