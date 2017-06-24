Башкан Гагаузии о переговорах с Ильхамом Алиевым

Башкан Гагаузии Ирина Влах на заседании Исполкома подвела итоги двухдневного визита в Баку в составе молдавской делегации. Глава региона охарактеризовала состоявшуюся поездку как плодотворную, отметив, что состоялись продуктивные встречи на высшем уровне.

Глава автономии проинформировала членов Исполкома о некоторых результатах и одновременно распорядилась в кратчайшие сроки выйти с предложениями по реализации нескольких проектов.

Во-первых, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было принято решение об установлении межрегиональных связей Гагаузии с одним из самых развитых регионов Азербайджана — Габалой.

Во-вторых, в ходе визита было принято решение о привлечении гагаузских творческих коллективов в культурные мероприятия, проводимые в Азербайджане. Причем азербайджанская сторона готова брать на себя все расходы, связанные с участием гагаузских артистов в концертах и фестивалях.

«В ходе визита состоялась встреча с руководством Фонда Гейдара Алиева, который готов построить культурно-образовательный центр в Гагаузии. От нас требуется определиться с местом», — отметила башкан.

При этом Ирина Влах добавила, что Азербайджан не хочет возвращаться к проекту строительства спортивного комплекса, поскольку «в этой истории есть коррупционная составляющая».

«В целом визит был очень плодотворным. Я рада, что о Гагаузии знают в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев принял приглашение президента Игоря Додона посетить Молдову в следующем году, и очень хотел бы посетить Гагаузию», — сказала Влах.

Напомним, башкан Гагаузии Ирина Влах совместно с президентом Молдовы Игорем Додоном находилась с визитом в Азербайджане.