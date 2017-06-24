В Индии толпа забила до смерти подростка-мусульманина, заподозрив, что у него с собой говядина, сообщает ВВС.

Инцидент произошел в автобусе, в котором ехали три брата. Все началось со спора за сиденья. Затем около 20 мужчин начали оскорблять братьев и требовать вывернуть карманы, в которых они спрятали говядину.

Несмотря на заверения братьев, что у них нет говядины, толпа набросилась на подростков с ножами. В результате один из братьев, 15-летний Хунаид Кхан, погиб, его брат получил ранения в шею и грудь.

Полиция заявила, что в связи с инцидентом арестован один человек.

Отметим, что в Индии корова считается священным животным и употребление в пищу ее мяса запрещено. В ряде индийских штатов даже предлагали ввести смертную казнь за убийство коров.