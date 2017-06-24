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Ожидается поставка нового вооружения из Израиля в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

«Доверие Израиля к Азербайджану настолько высоко, что наша страна готова поставлять азербайджанской армии самое современное оружие, которое не поступает на вооружение другим странам мира». Об этом haqqin.az сообщил  израильский эксперт, бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген.

По его словам, уже созданы основы военно-стратегического партнерства между двумя странами.

Цви Маген

«У Израиля есть уверенность в том, что поставляемые Азербайджану современные системы вооружений не попадут в руки недружественных и проблемных стран. Время показало, что Азербайджан  надежный партнер. Думаю, сотрудничество, в том числе и в военной сфере, будет только расширяться»,  заявил собеседник.

По словам эксперта, Азербайджан может получить любое новейшее израильское оружие.

«У нас существует полное взаимопонимание по разным стратегическим вопросам. Продажа Израилем оружия Азербайджану  это только часть стратегических отношений между нашими странами»,  сказал Цви Маген.

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