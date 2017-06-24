Ожидается поставка нового вооружения из Израиля в Азербайджан

«Доверие Израиля к Азербайджану настолько высоко, что наша страна готова поставлять азербайджанской армии самое современное оружие, которое не поступает на вооружение другим странам мира». Об этом haqqin.az сообщил израильский эксперт, бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген.

По его словам, уже созданы основы военно-стратегического партнерства между двумя странами.

«У Израиля есть уверенность в том, что поставляемые Азербайджану современные системы вооружений не попадут в руки недружественных и проблемных стран. Время показало, что Азербайджан — надежный партнер. Думаю, сотрудничество, в том числе и в военной сфере, будет только расширяться», — заявил собеседник.

По словам эксперта, Азербайджан может получить любое новейшее израильское оружие.

«У нас существует полное взаимопонимание по разным стратегическим вопросам. Продажа Израилем оружия Азербайджану — это только часть стратегических отношений между нашими странами», — сказал Цви Маген.