Жителей Лондона эвакуируют из-за угрозы новых пожаров

Жители пяти высоток жилого комплекса Chalcots Estate в британской столице были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы пожара.

Эвакуация затронула около 800 семей из района Camden общей численностью почти в 4 тыс. человек, сообщает Sky News.

Отмечается, что проблемы были выявлены с качеством облицовки зданий. Дома обшиты такими же пластиковыми панелями, как и печально известная высотка Grenfell Tower, при пожаре в которой погибли по меньшей мере 79 человек.

Основная масса граждан была размещена в находящемся поблизости спортивно-оздоровительном комплексе Swiss Cottage. На место были доставлены спальные матрацы и питьевая вода.

Жильцы смогут вернуться в свои дома через четыре недели, когда устранят все обнаруженные неполадки.