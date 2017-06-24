В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских

Массовая драка между футбольными фанатами и мигрантами произошла в Магдебурге (Германия). Как сообщает местная радиостанция Mitteldeutsche Rundfunk, это случилось в центре города в ночь на субботу, 24 июня. В результате пострадали 15 полицейских, один из них госпитализирован.

По подсчетам правоохранительных органов, всего в столкновениях приняли участие около 150 человек. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Что стало причиной для начала беспорядков, устанавливается.

Чтобы усмирить дерущихся, было задействовано больше 100 полицейских, на это у них ушло несколько часов. В отношении некоторых нарушителей возбуждены уголовные дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов и причинении ущерба.

В январе глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле признал, что принятое правительством решение о массовом приеме беженцев было ошибкой. На их содержание в 2016 году ушло в общей сложности 20 миллиардов евро.