Берни Экклстоун: «Я думал, что Баку — это где-то на юге Флориды»

В этот уик-энд в Баку в статусе почетных гостей находятся бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун и итальянский миллиардер Флавио Бриаторе. Экклстоун заявил, что про этот город в свое время он узнал именно от своего итальянского друга.

«Если кто-то еще не был в Баку, они должны посетить этот прекрасный город, — цитирует Экклстоуна f1news. — Это ведь Флавио его нашел, и когда он мне впервые рассказал про Баку, я сначала подумал, что это где-то на юге Флориды!»

«А теперь здесь проводится одна из лучших гонок сезона, — продолжил Бриаторе. — Атмосфера очень приятная, люди очень дружелюбные и гостеприимные, а трасса с ее длинной прямой и сложными поворотами просто фантастическая. Надеюсь, этот Гран-при надолго останется в календаре чемпионата».

По мнению Экклстоуна, гонки на городских трассах становятся все популярнее:

«Людям нравятся гонки на уличных трассах, ведь традиция их проведения началась с Монте-Карло, а в наше время в календаре появился Гран-при Сингапура и т.д. Болельщики любят такие гонки потому, что они могут увидеть машины «Формулы-1» вблизи».

Напомним, в прошлом году Флавио Бриаторе, бывший босс команды «Рено», заявил, что «без его участия Гран-при Европы в Баку не состоялся бы».

Итальянец, имеющий бизнес и в Азербайджане, рассказал, что четыре года назад он встретился на Сардинии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и предложил ему провести в Баку гонку «Формулы-1».

«Ильхам Алиев сказал, что это хорошая идея, и пригласил меня в Баку, — вспоминает итальянский бизнесмен. — Мы сели в вертолет, и он показал мне с высоты, каким может быть маршрут гонки. Я сказал, что это просто фантастика, и связал Ильхама Алиева с Берни Экклстоуном. Берни даже не знал, где находится Азербайджан. Но уже через шесть месяцев у нас было подписано соглашение».