Италия переживает самый жаркий июнь в истории

В девяти крупных городах на севере и на востоке Италии объявлен высший уровень погодной опасности из-за аномальной жары и засухи.

Наиболее жарким это лето выдалось в Болонье, Больцано, Брешии, Перудже, Турине, Анконе, Кампобассо, Флоренции и Пескаре, где температура воздуха не опускается ниже 40 градусов.

По сообщению Минздрава Италии, жара может иметь негативные последствия не только для состояния здоровья активных людей, но и тех, кто принадлежит к группам риска. К ним относятся пожилые граждане, дети и лица с хроническими заболеваниями, говорится в заявлении ведомства.

Причиной столь изнурительной погоды метеорологи называют африканский антициклон Харон.

Текущий июнь в Италии обещает побить исторический температурный рекорд и стать самым жарким за 150 лет наблюдений, хотя до конца месяца остается еще неделя.