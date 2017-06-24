Парламент Великобритании подвергся кибератаке, что привело к сбою в работе электронной почты депутатов и пэров. Об этом в своем Twitter в субботу сообщил член Палаты лордов Кристофер Реннард.

"Кибератака на Вестминстер. Парламентская электронная почта может не работать", - написал он.

Британская газета The Times ранее информировала, что обнаружила на одном из русскоязычных ресурсов для хакеров списки логинов и паролей от электронных ящиков, предположительно принадлежащих британским госслужащим, включая министров, данные были доступны для продажи или обмена.