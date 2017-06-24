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В Бакинском аэропорту задержали мужчину с крупной партией золота

 

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 519,32 грамма, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Азербайджана Баладжаев Самед, прибывший в страну авиарейсом Москва-Баку, был задержан в зоне таможенного контроля. При осмотре в его чемодане были выявлены незадекларированные золотые ювелирные украшения», — отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес выявленных у данного лица украшений составил 519,32 грамма золота различной пробы. В числе выявленных предметов два кольца, браслет, комплект серег и колец, пять комплектов колье, золотой слиток.

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