В Бакинском аэропорту задержали мужчину с крупной партией золота

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 519,32 грамма, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Азербайджана Баладжаев Самед, прибывший в страну авиарейсом Москва-Баку, был задержан в зоне таможенного контроля. При осмотре в его чемодане были выявлены незадекларированные золотые ювелирные украшения», — отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес выявленных у данного лица украшений составил 519,32 грамма золота различной пробы. В числе выявленных предметов два кольца, браслет, комплект серег и колец, пять комплектов колье, золотой слиток.