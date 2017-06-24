Грузия обзавелась крупнейшей ГЭС

В Грузии на реке Аджарисцкали завершено строительство гидроэлектростанции Шуахеви мощностью 187 мегаватт. Это крупнейшая ГЭС, построенная за годы независимости государства, сообщает Интерфакс.
«Нашей важнейшей задачей является замена импортируемых в страну энергетических ресурсов производством собственной электроэнергии», — заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили на церемонии, приуроченной к завершению работ.
Глава правительства отметил, что иностранными инвесторами в строительство ГЭС было вложено 416 миллионов долларов.
В финансировании проекта участвовали структуры Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, а также Азиатский банк развития. Строительством объекта занималась компания Adjaristsqali Georgia, учрежденная индийской Tata Power и норвежской Clean Energy Invest.