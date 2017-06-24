В Турции запретили гей-парад

Турецкие власти запретили гей-парад, который должен был состояться 25 июня. Как сообщает AP, администрация губернатора Стамбула запретила шествие ЛГТБ-сообщества, которое должно было начаться с площади Таксим.

В администрации отметили, что данный район не предназначен для демонстраций, а также сослались на то, что не получили заявку на проведение мероприятия.

Кроме того, «различные группы» «серьезно отреагировали» на шествие, в связи с чем из соображений безопасности его участников, туристов и обеспечения общественного порядка было решено запретить гей-парад.