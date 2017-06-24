Египет официально передал спорные острова Саудовской Аравии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о демаркации морской границы, согласно которому Саудовской Аравии отходят острова Тиран и Санафир в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

После подписания главой государства договор с Эр-Риядом вступает в силу.

21 июня Высший конституционный суд Египта приостановил исполнение всех вынесенных ранее судебных решений по соглашению о передаче островов «до выяснения их законности и соответствия Конституции», пишет ТАСС.

За неделю до этого соглашение с Эр-Риядом ратифицировал египетский парламент.