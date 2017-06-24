В Иране предотвратили серию терактов

Силы безопасности Ирана задержали группу лиц, связанных с террористической организацией "Исламское государство" и планировавших теракты в стране.

"Доводим до сведения народа Ирана, что в преддверии священного праздника Ид аль-Фитр (Ураза байрам) и одновременно с Международным днем Аль-Кудс иранские военные смогли задержать членов террористической группировки, связанной с ИГ, которые планировали совершить теракты", — говорится в сообщении Министерства разведки Ирана.

Отмечается, что террористы намеревались совершить теракты в городах, которые являются религиозными центрами страны.

Военным удалось изъять взрывчатые вещества, автоматы Калашникова и другое оружие.