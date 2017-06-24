Кореи могут выступить единой олимпийской сборной

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил КНДР сформировать совместную сборную на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в городе Пхенчхан. Об этом сообщает The New York Times.

Глава государства озвучил эту идею во время выступления на открытии чемпионата мира по тхэквондо в Муджу (Южная Корея). Спортсмены из КНДР отказались от участия в турнире, однако согласились выступить в показательных поединках. Мун Чжэ Ин считает, что совместное выступление атлетов из Южной Кореи и КНДР поможет улучшить отношения между странами.

В апреле южнокорейские власти объявили, что не станут чинить препятствий спортсменам из КНДР, которые захотят принять участие в зимней Олимпиаде в 2018 году, если те будут соблюдать все необходимые правила и процедуры. Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В программу включены шесть новых дисциплин, исключены две. Таким образом, общее число дисциплин на Играх-2018 составит 102.